ينتظر مواطنو محافظة البحيرة، مناسبات الأعياد والإجازات للخروج إلى المساحات الخضراء وقضاء أطول وقت ممكن بها، نظرا لقلة المتنزهات بالمحافظة، وتبقى منطقة قناطر إدفينا بمركز رشيد، إحدى أهم المقاصد لمواطني المحافظة، لقضاء العيد والتمتع بالمساحات الخضراء بها وركوب الخيول إضافة إلى استقلال المراكب النيلية والجلوس على شاطىء نهر النيل.

كما يفضل أهالي المدن الساحلية، في رشيد وإدكو والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وكفرالدوار، قضاء أيام عيد الأضحى على شاطىء نهر النيل والبحر المتوسط في رشيد وإدكو، ويسعى المواطنون في أيام العيد إلى ركوب المراكب النيلية في مدينة رشيد، خاصة في المنطقة القريبة من مسجد أبو مندور، كما يتجه أهالي مدينة دمنهور، إلى حديقة الجمهورية حيث المساحات الخضراء، لقضاء أيام العيد، كما يفضلون التنزه على شاطئ ترعة المحمودية.