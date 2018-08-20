"توفيق" من "الدلتا للصلب": إجراءات حاسمة لزيادة الإنتاج لـ300 ألف طن

طلب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال جولة تفقدية مفاجئة، بمصانع شركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وجذرية لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية، وبحث أوجه الاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة، مشيرا خلال زيارة لموقع مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، إلى استهداف الشركة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن سنويا.

وتفقد "الوزير"، في أثناء الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، سير العمل بالمصانع والقطاعات الإنتاجية بالشركة من أفران ومسابك ودرفلة، حيث استمع الوزير إلى شرح من محمود الفقي، رئيس شركة الدلتا للصلب، حول مراحل الإنتاج المختلفة.

وعقد الوزير اجتماعا مع قيادات شركة الدلتا للصلب بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تابع الموقف الحالى للشركة وآفاق التطوير المستقبلية.

وأكد خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير شركة الدلتا للصلب تستمر لمدة عام.

وأضاف "الفقي"، لـ"الوطن"، أن تطوير الشركة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، خاصة أن الشركة تحتاج إلى إعادة هيكلة بسيطة.

ويرجع تاريخ إنشاء الشركة إلى عام 1947م عندما أنشأت شركة الدلتا التجارية قسماً لإنتاج حديد التسليح بأفران كهربائية صغيرة لصهر آلاف الأطنان من الخردة المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، وبعد النجاح الذى لاقاه المشروع انفصل هذا القسم ليصبح مشروعاً قائماً بذاته تحت اسم "شركة الدلتا للصلب".