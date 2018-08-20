تتميز مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، بتنوع المزارات والمتنزهات، التي يقصدها السياح والمصريين خلال المناسبات خاصة في الأعياد، حيث تشهد المزارات والمتنزهات بالمدينة إقبالا كبيرا من المواطنين.

"جراند أكواريوم"، الذي يقع على مساحة تصل إلى نحو 22 ألف متر، أول وجهة للمواطنين في أول أيام العيد، وهو يضم ثالث أكبر أكواريوم للمحاكاة البحرية في العالم.

وقال الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن المكان يعرض مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية المختلفة، بينها سلاحف وأسماك قرش وأسماك ملونة، مؤكدا أن الأكواريوم يعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتوي الأكواريوم على أكثر من 22 حوضا من أكبر أحواض الأسماك فى العالم حجما، ويضم أنواعا كثيرة من الأسماك الكائنة بالبحر الأحمر، ونفقا زجاجيا بطول 22 متراً، وهو يعطي محاكاة طبيعية للحياة البحرية، في أثناء التجول تحت الماء من داخله، حيث يستقبل يوميا المئات من السائحين والمصريين ورحلات المدارس وخلال العيد.

ومن الأماكن، التي يقبل عليها المواطنون في العيد "متحف الرمال"، الذي يعد أول وأكبر متحف مفتوح من الرمال بالشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يضم المتحف عددا من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر والعالم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية والخيالية والأسطورية، التي أثّرَت فى تاريخ العالم.

ويضم المتحف 42 لوحة جدارية، فضلا عن تماثيل رملية ضخمة لمشاهير التاريخ ويعد إضافة للمزارات السياحية بالغردقة.