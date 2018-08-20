قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تخصيص الخط الساخن رقم 114، والخط الساخن 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين والتواصل للإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.