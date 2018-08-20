بدء التحقيق في واقعة ضبط قناة فضائية غير مرخصة بالعجوزة

بدأت نيابة العجوزة، بإشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق، في واقعة إدارة أحد الأشخاص، قناة فضائية "غير مرخصة" خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، من داخل شقة مفروشة.

وداهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مقر قناة فضائية، تدار من شقة مفروشة، بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعد أن أكدت المعلومات والتحريات إنشاء "أحمد. م" وإدارة قناة فضائية غير مرخصة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، باستخدام أجهزة حاسب آلي ومعدات وأجهزة مونتاج، محمل عليها برامج لرفع المحتوى على شبكة الإنترنت.