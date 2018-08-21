توجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى مستشفيات قنا العام والعسكري وقنا الجامعي والمعبر الجامعي لتقديم التهنئة للمرضى بعيد الأضحى المبارك وللاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لهم ووزع العديد من الهدايا العينية والنقدية لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل كما هنأ الهجان الأطباء والعاملين بالمستشفيات، رافقه اللواء أيمن السيسي، السكرتير العام، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتوجه محافظ قنا ورئيس الجامعة إلى مؤسسة أحمد جبره الخيرية للأطفال الأيتام لتهنئتهم بالعيد وقدما لهم العديد من الهدايا، مؤكدا أن محافظة قنا تحرص على رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات.

كما تفقد محافظ قنا كورنيش النيل بمدينة قنا لمشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى، ووجه المحافظ مسؤولي الكورنيش على ضرورة الاهتمام بالنظافة والمظهر الجمالي لإدخال البهجة في نفوس المواطنين.

وأكد الهجان على أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها بمختلف وحداتها المحلية لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات واردة من المواطنين خلال فترة العيد، فضلا عن التواجد الدائم لمفتشي التموين وشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من تشغيلها والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومن توافر السلع الرئيسية المدعمة كالخبز وأسطوانات البوتاجاز والوقود بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أية حالات طارئة.