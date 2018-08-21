رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعقد اجتماعات لم شمل أسر الكوريتين التي بدأت الإثنين، ومن المقرر أن تستمر حتى 26 أغسطس الجاري.

والتقى أمس الإثنين، المئات من أفراد أسر الكوريتين للمرة الأولي في المنتجع السياحي الجبلي "كومجانج" على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية منذ اندلاع الحرب الكورية بداية خمسينات القرن الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأعرب الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، فجر اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن تصبح اجتماعات لم الشمل هذه روتينية وتشمل العديد من الأشخاص، بما في ذلك الكوريين المتضررين في جميع أنحاء العالم.

كما رحب بيان الأمين العام، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، بالجهود التي تبذلها الكوريتان لمواصلة مشاركتهما واتخاذ خطوات لبناء الثقة والطمأنينة.

وقال إنه يتطلع إلى "مناقشة كيفية دعمه للأطراف في جهودهم الدبلوماسية لتحقيق السلام والأمن المستدامين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق خلال الأسبوع المرتقب الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (يقصد اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق في 18 سبتمبر المقبل)".