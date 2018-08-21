أقبل ملايين المواطنين الأتراك على المساجد في عموم تركيا، صباح الثلاثاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وشهدت المساجد بمدينة إسطنبول، وخاصة التاريخية الكبيرة منها، ازحامًا كبيرًا في ساعات الصباح، بمناسبة العيد، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وتوافد الآلاف إلى جامع الصحابي الجليل "أبو أيوب الأنصاري" بالطرف الأوروبي لإسطنبول، لأهميته التاريخية، واكتظت أيضًا بالمصلين، الجوامع التاريخية الأخرى مثل "السلطان أحمد" و"السليمانية" و"الشاه زاده".

وفي العاصمة أنقرة، كان الازدحام الأكبر للمصلين بمناسبة العيد في جامع "حاجي بيرم" التاريخي، كما شهدت مساجد مدينة أدرنة إقبالًا كبيرًا من المصلين، وخاصة جامع "السليمية" الذي بناه المهندس العثماني الشهير "سنان"، وتوافد الآلاف إلى المساجد أيضًا في إزمير وملاطية وبورصة وكوتاهية ودوزجة بقية الولايات التركية، بمناسبة العيد.