وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور، صباح اليوم الثلاثاء، اكتظت مساجد البوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود وكرواتيا ومقدونيا وكوسوفو وألبانيا وأفغانستان وروسيا، بالمصلين القادمين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشهد مسجد "غازي خسرو بك" التاريخي العثماني في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، ازدحاما كبيرا من المصلين بمناسبة عيد الأضحى، في ساعات مبكرة من يوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتوافد آلاف المسلمين أيضًا إلى مسجد "فرهادية"، الذي تعرض للتدمير على يد الجيش الصربي في مدينة "بانيا لوكا" إبان حرب البوسنة عام 1993، وأعيد افتتاحه بعد الترميم عام 2016، وأدى عدد كبير من المسلمين صلاة العيد في مسجد "بيرقلي"، الوحيد في العاصمة الصربية بلغراد، وفي مساجد منطقة في "نوفي بازار" بإقليم سنجاق جنوب غربي صربيا، والتي يعيش فيها البوشناق بكثافة.

واكتظت أيضًا بالمصلين بمناسبة عيد الأضحى، المساجد في الجبل الأسود وكرواتيا ومقدونيا وكوسوفو وألبانيا؛ حيث تبادل آلاف المسلمين التهاني بعد أدائهم صلاة العيد، كما أقبل المسلمون على المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى في عموم أفغانستان التي تشهد في الآونة الأخيرة هجمات إرهابية بشكل شبه يومي، وخاصة في العاصمة كابل.

وفي روسيا، شهدت مساجد موسكو وقازان والقوقاز بشكل خاص، ازدحامًا كبيرًا من المصلين بمناسبة العيد، وبعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برسالة تهنئة إلى المسلمين في بلاده بمناسبة عبد الأضحى المبارك.