شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة موسعة، اليوم الثلاثاء، استهدفت عمليات تهريب السلع وتخزينها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ط. إ" 42 سنة صاحب مكتبة بمركز أبوالمطامير، لحيازته وعرضه للبيع ألعاب نارية ألعاب نارية وخرز لمسدسات أطفال مجهولة المصدر ومحظور تداولها لخطورتها على المواطنين، وضبط 2250 صاروخ ألعاب نارية، و11 شمروخ، و15500 طلقة خرز و70 قطعة بمب.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.