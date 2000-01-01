انتهيت منذ ساعات من أداء صلاة عيد الأضحى فى أحد المساجد البسيطة الصغيرة فى إحدى جزر جنوب إسبانيا.

المسجد عبارة عن ساحة فضاء كانت لمنزل أحد الإسبان واشتراها الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، جزاه الله خيراً، وحوّلها إلى مسجد تؤدى فيه الأقلية المسلمة فى هذه الجزيرة شعائر الصلاة، وتتجمع فيه فى المناسبات الكبرى مثل رمضان والأعياد، وفعل الخير والصدقات.

كانت كلمة شيخ المسجد، وهو من أهل المغرب العربى الكرام، عن فضائل عيد الأضحى والدروس والعبر التى يمكن أن تُستخلص منه.

واتضح من خطبة الرجل أنه عالم متمكّ،ن وهو أيضاً وسطى معتدل، لديه فهم كله سماحة، وفهم حقيقى لدور الدين فى تهذيب النفوس وتزكية مكارم الأخلاق.

معظم من كانوا يؤدون صلاة العيد فى هذه الساحة من أهل المغرب العربى الذين يعملون فى وظائف بسيطة أو متوسطة فى مجال خدمات سياح هذه الجزيرة.

بعد نهاية الصلاة والخطبة عانق كل مُصلٍّ جاره الذى على يمينه والآخر الذى على يساره وعمت حالة من السكينة والفرحة فى قلوب الجميع.

تأملت المشهد بعمق وسألت نفسى: هل يمكن أن يخرج من بين هؤلاء داعشى، أو قاعدى، أو من يفهم فريضة الجهاد على أنها ذبح على الهوية وتكفير من لا يجوز تكفيره بغير علم ولا سند؟.

وسألت نفسى: هل العيب فينا نحن معشر المسلمين، أم فى ذلك الخطاب الدينى المضطرب البعيد عن صحيح النص وعن مبادئ السنة الشريفة؟.

بالتأكيد العيب فى بعضنا، فكل ثانية يخرج مسلم جديد إلى هذه الدنيا دون أن يحمل فى يده سكيناً أو على كتفه مدفعاً رشاشاً!

هذا الدين رائع وعظيم وسمح، وفيه رحمة ورحابة تسع الدنيا وكل البشر، ولكن هناك من قرر أن يضيق سعة الفهم، وأن يحصر ثقافة الحياة فى ملف واحد، هو ثقافة الموت!

ما أعظم الإسلام، وما أسوأ بعض المسلمين.

وكل عيد وأنتم بخير وسلام.