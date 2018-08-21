ضبط عاطل حاول تهريب "حشيش" لصديقه المحبوس في البحيرة

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، القبض على عاطل أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة داخل المأكولات خلال زيارة مسجون بسجن مركز الدلنجات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد اسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، بتمكن النقيب ابراهيم زمزم معاون مباحث القسم المعين لتفتيش زيارة المسجونين بالمركز، من ضبط "محمد ك" عاطل مقيم بالدلنجات، أثناء زيارته "حامد ا" والمحبوس على ذمة قضية رقم 21193، أثناء قيامه بإدخال كيس‏ أطعمة، وبتفتيش الكيس وجد بداخله قطعتين من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر، وهاتف محمول قام بإخفائها داخل منديل أبيض.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.