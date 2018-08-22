نشر الفنان اللبناني يوري مرقدي، مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، يحكي تفاصيل منعه وكلبه من دخول إحدى الشواطئ في لبنان.

وأثار المقطع موجة من الجدل بلبنان وبين السوريين واللبنانيين، وقال يوري في المقطع إنه كان ذاهبا للشاطئ رفقة الكلب الخاص به وفوجيء بعاملين في بلدية العقيبة اللبنانية يخبروه بأن هناك قرارا صادرا من البلدية بمنع "السوريين والكلاب والمحجبات" من دخول الشاطئ.

وصف رواد السوشيال ميديا قرار البلدية بـ"العنصري" والمثير للنعرات الطائفية، ولكن الفنان "يوري" تراجع عن الفيديو الأول في فيديو آخر ليوضح حقيقة ما حدث وبأن كلامه قد أسيء فهمه، وأنه قد أجرى اتصالا مع رئيس البلدية الذي أكد عدم صدور قرار من البلدية بهذا الشكل.

وأكد "يوري" أن مدير البلدية في الاتصال الذي دار بينهما أكد له أن القرار يمنع فقط دخول الكلاب إلى الشاطئ حفاظا على سلامة المواطنين، أما منع السوريين والمحجبات فهو عار تماما من الصحة.