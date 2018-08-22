يستأنف المخرج أحمد نور، تصوير مشاهد مسلسل الجزء الرابع من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، الإثنين المقبل، في ستوديو المغربي، بعد منح أسرة العمل إجازة قصيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال نور، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه يراهن على نجاح الجزء الرابع من المسلسل الذي يعتبر استكمالاً للأجزاء الثلاثة السابقة من العمل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة للغاية ونالت إعجاب الكبار والأطفال.

ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الرابع من المسلسل على شاشة إحدى الفضائيات الشهيرة في شهر أكتوبر المقبل.

المسلسل تأليف الكاتبة أماني ضرغام، إخراج أحمد نور، بطولة داليا البحيرى، خالد سرحان، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم وشيماء سيف، تأليف الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام، إخراج أحمد نور.

ويرصد المسلسل رحلة صحفية تعمل مع وزوجها في مؤسسة واحدة، وتحدث فيما بينهما العديد من المفارقات الاجتماعية.​