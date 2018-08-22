أصيبت ربة منزل و3 أطفال، يقيمون بدائرة مركز البلينا بسوهاج، بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي "أرز، ملوخية" وتم نقلهم لمستشفى البلينا، لتلقي العلاج.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول كل من "صباح.م.أ" 38 عاما ربة منزل، و"شيماء.ح.ش" 15 عاما طالبة، و"حمدان.ش.ح" 5 سنوات ابني الأولى، و"معاذ.أ.ش" 5 سنوات نجل شقيقة زوج الأولى، ويقيمون بناحية نجع مازن دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر إدعاء تناول طعام فاسد، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابة الأولي قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي "أرز وملوخية"، ونفت الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 9635 جنح المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.