لقي شخص مصرعه وأصيب 13 شخصا آخرين، إثر تصادم 3 سيارات، بين منطقتي الخاشعة والصرف، على طريق الحامول- بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت قوة من الشرطة لفتح الطريق أمام حركة المرور، وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص ونصف نقل، كما دفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات، لنقل المصابين للمستشفى، لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات، بينما لقي شخص مصرعه.

وتلقى اللواء ناصر رشاد، نائب مدير أمن كفر الشيخ البلاغ، وتبين أن المتوفى هو بيومي عبد النبي، وتم إيداع جثته مشرحة مستشفى بلطيم، بينما المصابون، لقاء حسن محروس، جلال مصطفى عبد الفتاح، شادي أيمن فاروق، حميدة شهاب عبد العليم، ملك شهاب عبد الحميد، شيماء السيد الحلو، فتحى رأفت، محمد أحمد محمد، رحيق سعد عبد الهادى، دينا محمد عميره، محمد غانم راتب، أحمد فوزى المغازي، وتحرر المحضر اللازم وانتقل فريق من النيابة لمستشفى بلطيم والحامول المركزيين لأخذ أقوال المصابين.