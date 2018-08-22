انقاذ 33 مصطاف من الغرق وتسليم 242 طفل تائه لذويهم في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك توافد المصطافين ورواد الشاطئ ورحلات اليوم الواحد، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من الوحدة وجهاز الشاطئ والإسعاف والهلال الأحمر وقوات حرس الحدود.

وبحسب بيان من المدينة، فإنه جرى إنقاذ 33 حالة من الغرق وغادروا الشاطئ بخير، كما تم تسليم 242 طفلا تائها إلى ذويهم.