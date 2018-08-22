احتفل عشرات المواطنين بثاني أيام عيد الأضحى، بالمراكب النيلية في مياه النيل بفرع رشيد، بمدن دسوق، فوه، ومطوبس، وذلك بسبب انخفاض أسعارها، وسط تواجد قوات شرطة الإنقاذ النهري.

وشهدت المراكب النيلية في تلك المراكز، إقبالا كبيرا من الأهالي للتنزه في نهر النيل، احتفالا بعيد الأضحى، حيث استقبلت مدينة دسوق العشرات، من الذين فضلوا الخروج في مراكب نيلية في فرع النيل بالمدينة، بينما سجلت فوة ومطوبس خروج عشرات الرحلات النيلية بالمراكب الصغيرة والكبيرة أيضًا.

وأكد أهالي دسوق، أنهم يفضلون الخروج في رحلات نيلية بنهر النيل للتنزه، قائلين: "التنزه في المراكب متعة، نزهة وأسعارها رخيصة على قد الجيب".

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري في المدن الثلاث، لإنقاذ الغرقى، بينما دفعّت مديرية أمن كفر الشيخ، بعدد من الضباط والأفراد للحدائق العامة، لتأمين احتفالات الأهالي، ومكافحة التحرش بالفتيات والسيدات.