ضبطت مباحث نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، رجل مسن بعد أن اتهمه عامل بالتحرش بطفلته أثناء تواجدها أمام منزلها.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ لمركز شرطة نبروه من المدعو "عمران. ن. م"، 36 عامًا، عامل، ومقيم في قرية "كفر الدكروري"، بقيام المدعو "السواح. ع. م"، 72 عامًا، فلاح، بمحاولة التحرش بطفلته عمرها 9 سنوات، حال لهوها أمام المنزل.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المبلغ عنه لسؤاله فيما هو منسوب إلية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.