تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لأحد العمال بأحد المستشفيات وهو يقوم بنفخ إطار دراجته بواسطة أنبوبة الأكسجين الخاصة بالطوارئ.

وكان الطبيب الذي قام بنشر الصورة على حسابه الشخصي على "فيس بوك"، معلقا: "مقدرتش أمسك نفسي إني أصور عم سيد وهو داخل بكل ثقة ينفخ كاوتش العجلة من أنبوبة الأكسجين اللي في الطوارئ.. رهيبة.. ده حتى ماتكلمش مع حد.. دخل من سكات واستخدم خرطوم الماسك.. واضح إنه متعود.. صباح الصحة في مصر".

وبالتواصل مع الطبيب الذي التقط الصورة.. رفض الطبيب الإدلاء بأي تفاصيل حرصًا على عدم أذية العامل أو معاقبته: "مش هقول هو فين عشان ميتأذيش هو اتنبه ومش هيمعلها تاني خالص".