‎كانت نظراته برغم حدتها تخفي ورائها الكثير من الحنان والحب.. لم يكن يحب أن يبدو ضعيفًا.. كان يكره أن يدخل حياته أحد دون إذنه، ولكنها كانت أول من استطاع أن تُخرج منه الرجل الذي كان دائماً يحاول أن يخفه.. كان يقاوم النظر إليها لأنه يعرف أنها لا تنظر إلى ظاهره فقط، بل كانت تستطيع أن ترى ما بداخله بكل وضوح وكأنها نفسه.

يخشي أن يفتح قلبه لأحد خشية من أن يضيع منه.. حتى في كلامه كان شديدًا في لهجته معها، لكنها كانت تحب أن تستمع إليه برغم حدته.. هي الوحيدة من كانت تستطيع أن تعرف ما يريد من نظراته، وتعرف كيف حاله دون أن تسأله.. كانت تشعر وكأن شيئاً ما ينقصه، كأنها قطعة منه، فقدها ويجب أن يعدها إليه.