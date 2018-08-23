تواصلت احتفالات عيد الأضحى المبارك، لليوم الثالث على التوالى، اليوم، وتوافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، وسط انتشار أمنى مكثف لرجال الشرطة فى الشوارع والميادين، فضلاً عن نشر فرق من الشرطة النسائية لحماية الفتيات والسيدات والتصدى للمتحرشين.

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً كبيراً من المواطنين من داخل وخارج المدينة لقضاء المتبقى من أيام إجازة العيد، بالتزامن مع حملات مكثفة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وشكاوى من العمال والباعة الجائلين بالشواطئ من ضعف الإقبال، وعدم الرضا عن حال العيد هذا العام، فيما تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، خلال تأمينها أماكن الاحتفالات والتجمعات، خاصة فى الحدائق والمتنزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، من ضبط 10 حالات تعـرض للإناث بالطريق العام.

وفى البحيرة زاد الإقبال على قناطر «إدفينا»، وكورنيش فرع رشيد، للاحتفال، وألقت حملة مكبرة شنتها مباحث الآداب بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع قسم مكافحة العنف ضد المرأة بالمديرية، القبض على 10 متحرشين بينهم 6 أحداث، أثناء معاكسة السيدات بعدد من مراكز المحافظة.

وأكد اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، استمرار الدفع بعناصر من الشرطة النسائية بمحيط الحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون حال تعرضهم للإناث بالشوارع.

واستقبلت 140 حديقة عامة على مستوى مدن محافظة أسوان، مئات المواطنين الذين توافدوا عليها منذ الساعات الأولى من الصباح احتفالاً بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فى الوقت الذى تسابق فيه عدد كبير من المواطنين لاستقلال المراكب الشراعية والنيلية، التى شهدت انتعاشة فى العيد والتجول فى نزهة نيلية بمدينة أسوان والجزر النيلية والقرى النوبية المنتشرة على ضفاف النيل.

انتعاش حركة الرحلات النيلية فى أسوان.. والقبض على 10 أفراد بينهم 6 أحداث بتهمة التحرش فى البحيرة

وتوافد مئات المواطنين على حديقة «صنعاء» بمدينة كفر الشيخ، للاستمتاع برؤية الحيوانات المختلفة بالحديقة حيث تعد الحديقة مقصداً للأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء بالحديقة وتأمينها بوضع 8 كاميرات مراقبة رئيسية فى مدخل الحديقة ومحيطها تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، فيما أعلن المهندس فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم توافد 900 ألف زائر، من جميع محافظات الجمهورية، على المدينة خلال أيام العيد، حيث تم توفير الاحتياجات اللازمة للمصطافين فى كل الشواطئ، فضلاً عن قيام عمال النظافة برفع القمامة والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الشواطئ شهدت زحاماً شديداً من قبل المصطافين، كما انتشر أفراد الأمن على الشواطئ وذلك لمنع حالات التحرش بالفتيات، وضبط الموتوسيكلات والدراجات البخارية والنارية المخالفة لعدم مضايقة رواد المصيف، فضلاً عن انتشار نحو 120 منقذاً على الشواطئ لتأمين المواطنين والتعامل مع أى حالات غرق.

وفى الفيوم، استمر الإقبال على حديقة الحيوانات بالمدينة، التى استقبلت 12 ألف زائر، ثالث أيام العيد.