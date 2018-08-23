قال محمد أبو حشيش، رئيس "بنك الطعام الدمياطي"، إننا وزعنا 870 كيلوجرامًا من اللحوم على المستحقين المقيدين بالبنك، كما جرى تجميع الجلود لصالح مبنى العيادات الخارجية بمعهد أورام دمياط.

وأضاف أبو حشيش في تصريحات صحفية: قبيل العيد بثلاث أسابيع نظمنا 3 رحلات نيلية لمؤسسة البنات وأطفال معهد الأورام ودار المسنين مع إقامة يوم ترفيهي وتناول الغذاء وإحياء الحفلات مع فرقة عرائس ومواهب شبابية غنائية من دمياط بمشاركة وكلاء وزارة التضامن والشباب والرياضة وإيفلين متي والدكتور أبو المعاطي مصطفي والأب بندليمون بشري.