أظهر إستبيان إيطالي أن أكثر من نصف الشعب يؤيد السيطرة على تدفقات الهجرة نحو سواحل البلاد، وذلك على خلفية مشكلة إدارة الهجرة وأزمة السفينة (ديتشوتّي).

وكشف الإستبيان الذي أجراه الاتحاد الأوروبي للتعاونيات (Uecoop) بالتعاون مع معهد (Ixè) للبحوث الإحصائية أن "56٪ من الإيطاليين يرون أنه يجب قبول حصة ثابتة فقط من المهاجرين ورفض أو إرسال الفائض عنها إلى دول أوروبية أخرى".

وبشأن التدفقات الكبيرة للمهاجرين القادمين من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، قال الاتحاد الاوروبي للتعاونيات إن "هناك شريحة من 21٪ تعتقد أنه ينبغي إعادة جميع المهاجرين بغض النظر عن أي اعتبار، بينما ترى نسبة 21٪ أخرى أنه ينبغي قبول الجميع"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وأشار (Uecoop) إلى أنه "على الرغم من نمو أعداد من يعتقدون بأن القوارب ينبغي منعها من الوصول إلى السواحل الإيطالية بنسبة 14٪ خلال عام واحد"، فإن "هذا التوجه الناشئ يأتي من أجل إدارة رشيدة لهذه الظاهرة"، حيث "يرى 80% من الإيطاليين، أن المهاجرين الذين يُستقبلون في بلادنا يجب عليهم القيام بفترة من العمل التطوعي المجاني ومتابعة دورات اللغة الإيطالية من أجل تسهيل الاندماج".