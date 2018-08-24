تضامن الوادي الجديد: الانتهاء من ذبح وتوزيع لحوم 67 عجلاً على الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من ذبح 67 عجلًا مقدمة من جمعيات "الأورمان" و"مصطفي محمود" ومؤسسة "مصر الخيرية" للمحافظة، لتوزيع لحومها على الفقراء والمستحقين خلال أيام العيد.

وقال محمد العديسي، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إنه جرى ذبح هذه العجول بحضور ممثلين عن الجهات المانحة علة مستوى المراكز الإدارية الخمسة، بواقع 20 عجلا لمركز الخارجة، 26 عجلًا لمركز الداخلة، 7 عجول للفرافرة، و5 عجول لمركز باريس، و7عجول لمركز بلاط.

وأضاف العديسي، أنه جرى توزيع هذه اللحوم على الأسر أصحاب المعاشات الضمانية وحالات تكافل وكرامة والحالات الأولى بالرعاية من فقراء ومرضى وامرأة معيلة فقدت عائل الأسرة بالموت أو الهجر أو العجز المرضي.

وأشار إلى أن مؤسسة "مصر الخير" قدمت 50 عجلاً وجمعية "الأورمان" قدمت 10 عجول وجمعية "مصطفى محمود" الخيرية قدمت 7 عجول للحالات المستحقة من أبناء الوادي الجديد.