إحالة أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الحسين للتحقيق

قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزراة الأوقاف، إحالة أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الإمام الحسين إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع إنهاء ندبه بالمسجد من تاريخه وعدم إلحاقه بأي مسجد من المساجد الكبرى لحين انتهاء التحقيقات.

وحذرت وزارة الأوقاف من الخروج على أي تعليمات بشأن الالتزام بالمنهج الدعوي الوسطي وتحري الدقة في اختيار العبارات والألفاظ والجمل والتعبيرات مع إمكانية الاستعانة بالخطبة مكتوبة لمن يخشى على نفسه زلل اللسان أو انفلات العبارة، ولا سيما بعد التحذير، في خطبة الجمعة اليوم على خطورة الكلمة وضرورة تحري الدقة في اختيارها.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بكل حسم مع من لا يلتزم بتعليماتها فيما يتصل بخطبة الجمعة بصفة خاصة والمنهج الدعوى الوسطي المنضبط بصفة عامة دون أي تفرقة بين إمام مسجد صغير وإمام مسجد كبير فالالتزام لا يتجزأ.