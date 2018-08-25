تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"الدفاع الروسية": أمريكا وبريطانيا وفرنسا تحضر لضربات عسكرية على سوريا
عاجل| روسيا تحذر واشنطن وحلفاءها من أي خطوة متهورة جديدة في سوريا
عاجل| "الخارجية الروسية": الغرب يبحث عن ذرائع لـ"تغيير السلطة في دمشق"
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تضارب التصريحات بأزمة انقطاع مياه الجيزة
طوارئ بـ"العربي للملاحة" قبل استقبال الحجاج على خط "نوبيع - العقبة"
فيديوهات «فقء عيون» الأضاحى نغّصت على المصريين عيدهم
اختيارات الوطن
من المواصلات للمولات.. السمعة السيئة أفسدت عيد «الأندر إيدج»
الأوتوبيس المدرسى يدهس الميزانية.. وأولياء الأمور: يا تاكسى.. يا «عَجَلة»
آخر تقاليع المطاعم: «برجر» للعائلات فى سيارة.. وللشباب على «موتوسيكل»
فيديوهات «فقء عيون» الأضاحى نغّصت على المصريين عيدهم
«علوم القاهرة»: مستخلص حيوى من «خيار البحر» علاج جديد لتليف الكبد
رئيس أكاديمية البحث العلمى: مصر تدخل عالم تصنيع «السيارات الكهربية» أكتوبر المقبل وافتتاح أول مركز إقليمى للبحث العلمى بالعريش قريباً
الأكثر قراءة
"نيابة شمال الدقهلية" تبدأ تحقيقاتها مع والد طفلي "ميت سلسيل"
وباء خطير ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية
رفيق الحاج العراقي المنتحر لـ"الوطن": مريض نفسي.. ولم نخبر والدته
إحالة أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الحسين للتحقيق
أهالي "قولنجيل" بالمنصورة يضبطون مسجل خطر حاول هتك عرض طفلة
اتصالات بين "مستقبل وطن" و"الوفد" لمواجهة أزمة انقطاع المياه بالجيزة
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند.. ومخاوف من انتشار الأوبئة
"ضريح سعد" يجمع رئيس "الوفد" وقيادات الحزب في ذكرى رحيل زعيم الأمة
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي
ترامب VS وزير العدل الأمريكي.. ماذا بعد الحرب الكلامية؟
بالصور| رنا سماحة تشعل حماس الجمهور في حفلها بالساحل الشمالي
ياسمين علي تتألق على مسرح الساقية في رابع أيام عيد الأضحى
عاجل