شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة، اليوم السبت، لضبط المطلوبين والهاربين من أحكام جنائية بدائرة مركز قويسنا وتمكنت من ضبط 3 عاطلين هاربين من أحكام جنائية وبحوزتهم أسلحة نارية وكميات متنوعة من المخدرات، تم تحرير المحاضر اللازمة وأحيل المتهمون إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وضمت قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي، وفرع الأمن العام بالمنوفية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي بدائرة مركز قويسنا.

وتمكن أفراد الحملة من ضبط المتهم "ع. ب. إ" 33 سنة عاطل مقيم قويسنا المحطة دائرة المركز السابق اتهامه فى قضية سلاح وبحوزته بندقية خرطوش و2 طلقة وكيلو من مخدر البانجو وهاتف محمول و530 جنيها، كما تم ضبط المتهم "ر. م. ع" 29 سنة عاطل مقيم قويسنا المحطة دائرة المركز، بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة و500 جرام من مخدر البانجو، و450 جنيها.

كما تمكنت الحملة من ضبط المتهم "م. ع. م" وشهرته "لولو" 25 سنة عاطل مقيم منشية دملو دائرة المركز، السابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص وبحوزته فرد خرطوش وطلقة و100 جرام من مخدر الحشيش، وهاتف محمول و110 جنيهات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 57 محكوم عليه بإجمالي 103 أحكام جزئية و24 حكما مستأنفا.