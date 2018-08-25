أصدر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة، اليوم السبت، توجيهاته إلي المحاسب أحمد المغاوري، نائب رئيس مجلس المدينة بالضرورة إحالة 9 أطباء من العاملين بالوحدة الصحية بقرية طوخ "ميت يزيد" للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم انضباطهم وظيفيًا و"تزويغهم" أثناء ساعات العمل الرسمي.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية، أجراها رئيس المدينة، لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بذات القرية المذكورة، موجهًا بإحالة مسؤول الدفتر و9 أطباء للتحقيق لتوقيعهم بالحضور، وعدم وجودهم بالوحدة، خلال أوقات العمل الرسمية ومطلوب توفير طبيب بشري للوحدة.

كما باشر رئيس مجلس المدينة، أعمال التجميل بمدينة "السنطة"، تزامنا مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على سرعة إصلاح وتجميل جميع النافورات الموجودة بشوارع وميادين المدينة.

وأشار إلى عقد اجتماع موسع مع رجال الحماية المدنية بـ"السنطة"، لبحث تأمين المنشأت الحكومية ضد أخطار الحرائق، وآليات وسائل تركيب حنفيات حريق وتوفير طفايات في المصالح والوحدات الحكومية التي تحتاج إليها، وكذلك عمل ندوات بهذه المصالح لتوعية العاملين بها عن كيفية استخدام وتشغيل هذه الأجهزة .