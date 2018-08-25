يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على مسرح الجيزة الثقافي عرضي "مدد" و "نظرة" عروض مشاريع تخرج الدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك"، و التي تقيمها فرقة مسرح الشباب، تحت إدارة المخرج عادل حسان، غدًا الأحد 26 أغسطس الجاري في تمام السابعة مساء، بمشاركة 150 شاب وشابة، من متدربي الورشة الذين تم تدريبهم إحترافيا بالورشة التي بدأت في شهر أغسطس الماضي.

يذكر أن مشروعات التخرج تقدم بإشراف المخرج أحمد طه، وشارك بالتدريب في عرض "مدد" في الدراما الدكتور علاء عبد العزيز، والتمثيل أشرف فاروق، والسينوجرافيا عمرو الأشرف، والموسيقى والغناء حازم الكفراوي، والرقص ضياء شفيق، بينما شارك في التدريب لمجموعة عرض "نظرة" في الدراما ميسرة صلاح الدين، والتمثيل أحمد مختار، والسينوجرافيا محمود حنفي، والموسيقى والغناء أحمد حمدي رؤوف، والرقص تامر فتحي.