قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل لأنها أولى خطوات تعليم الطفل وذات أهمية خاصة في منظومة التعليم، مشيرا إلى النقص الشديد الذي تشهده هذه المدارس ونقص فصول رياض الأطفال.

وأضاف "بركات"، فى بيان اليوم، أن هناك العديد من الأطفال على مستوى الجمهورية يحرمون سنويًا من مرحلة رياض الأطفال، بسبب عدم إتاحة أماكن لهم، لافتا إلى أن هذا يؤدي إلى مشكلة التكدس بالفصول.

وطالب بمنح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لرواد العمل الاجتماعي من المتبرعين ببناء مدارس، سواء كانوا رجال أعمال، أو تربويين، على أن يجري تذليل كل الصعاب والمعوقات لهم ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في هذا العمل العظيم، وتقديم ما أنجزوه للمجتمع بصورة جيدة، حتى يقتدى بها الآخرون.

وأكد النائب أن هناك عجزا كبيرا في معلمات رياض الأطفال على مستوى المدارس الرسمية، كما أن هناك قاعات لرياض الأطفال جرى افتتاحها فى عدد من المدارس، بعضها أغلق لعدم وجود معلمات لرعاية الأطفال، والبعض الآخر متروك بلا معلمات.

وطالب بضرورة وضع الخطط والحلول غير التقليدية للقضاء على مشكلات نقص فصول رياض الأطفال بهدف استيعاب أكبر عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال وتقليل كثافات الفصول، وذلك في المديريات ذات الكثافة السكانية العالية والمحافظات التي تعد فيها نسبة المدارس الرسمية محدودة.