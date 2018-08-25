قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الجمهوريين يمتلكون الأغلبية في الكونجرس، وليس في مصلحتهم وجود رئيس ديمقراطي، وإلى الآن ترامب يمتلك تأييد حوالي 42% من المجتمع الأمريكي، وهذه القاعدة الأساسية له.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن القاعدة التي تدعم ترامب، لا يهمها الجانب الأخلاقي الخاص بالرئيس، فقضيتهم هي "الجانب الاقتصادي"، ولحسن حظه أن الجانب الاقتصادي في أمريكا منتعش جدا بسبب تخفيض الضرائب، ولا يوجد أحد في أمريكا في الوقت الحالي يبحث عن عمل ولا يجد.

وتابع سعيد أنه يجب التعامل مع ترامب، على أنه ظاهرة جديدة جدا في الساحة السياسية الأمريكية، تقوم على أن العداء للمؤسسات يعطي شعبية، سواء العداء للجيش أو المخابرات أو الكونجرس، وحتى الأحزاب والشخصيات الكبيرة، وخلق لنفسه جمهورا خاصا، عن طريق "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه لا يوجد رئيس على مدار 50 عاما الماضية، تحمل ما تحمله ترامب، من انكشاف قضايا حساسة، سواء أخلاقية أو التعاملات مع الروس.

وأوضح الكاتب والمفكر السياسي، أن اليهود من أقصى اليمين داعمين جيدين لترامب، وهناك مؤسسات يهودية قوية داعمة بشكل قوي له، ومؤسسات أخرى قوية ضده، مشيرا إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ستعطينا مؤشرا لما سيحدث، لكن أمر الإطاحة به يحتاج أكثر من سنتين.

ولفت إلى أن ترامب من الممكن ألا يستمر لأكثر من فترة واحدة، في حالة وجود إدانة واضحة من لجنة "مولر"، وكذلك وجود قرار اتهام له يتعلق بقضية الروس أو حدوث تدهور اقتصادي أو دخوله حربا.

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطر العزل بعد اعترافات مثيرة للجدل من محاميه السابق مايكل كوهن الذي أقر بأنه تحرك بتعليمات من "ترامب" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

ووجه "كوهين" ضربة سياسية موجعة لـ"ترامب" بعد أن أقر في محكمة في نيويورك، الثلاثاء الماضي، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.