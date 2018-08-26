أعلنت إدارة المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية أن التقديم للمدينة الجامعية للطلاب القدامى والمستجدين يتم إلكترونيًا حتى 31 أغسطس 2018.

• بالنسبة للطلاب القدامى (قديم / قديم – قديم / منقطع- قديم / مستجد) يتم التقديم الورقي حتى 31/8/2018 و ذلك كلا حسب التعليمات اللاحقة.

• وبالنسبة للطلاب المستجدين بالجامعة يتم التقديم ورقيًا خلال الفترة من 2 سبتمبر 2018 وحتى 13 سبتمبر 2018.

على أن تأدية التربية العسكرية شرط أساسي للالتحاق بالمدن الجامعية للطلبة القدامى الذكور.

1- لابد أن يقوم الطالب/ الطالبة سواء كان (قديم جامعة قديم مدينة – قديم جامعة منقطع مدينة – قديم جامعة مستجد مدينة – مستجد جامعة) بإدخال بياناته الشخصية والجامعية على الموقع الالكتروني للمدينة من هنا، والدخول إلى رابط تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك خلال مواعيد التقديم المعلن عنها فى الموقع، حيث أن الموقع لن يقبل أى طلب للالتحاق بعد المواعيد المقررة سلفا.

2- بعد أن يستوفي الطالب/ الطالبة بياناته على الموقع يقوم بطباعة الطلب الإلكترونى ليكون بمثابة إشعار أنه قام بإدخال بياناته على الموقع.

3- يقوم الطالب/ الطالبة (قديم جامعة قديم مدينة – قديم جامعة منقطع مدينة – قديم جامعة مستجد مدينة / مستجد جامعة) بتحميل وطباعة طلب الالتحاق الورقي (الخاص بالعام الجامعي 2018/2019) من نفس الموقع بعد الدخول إلى رابط "إرشادات التقديم والإقرارات" واختيار جامعة الإسكندرية من القائمة، والضغط على عرض التعليمات ويتم اعتماده بختم شعار الجمهورية الخاص بشؤون طلاب الكلية.

4- يتوجه الطالب/ الطالبة قديم جامعة قديم مدينة والحاصل على تقدير (امتياز – جيد جدًا – جيد) للجان المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيًا وورقيًا وتسليم ملف الإقامة مرفق به الأوراق المطلوبة.

5- بالنسبة للطالب/ الطالبة المستجد جامعة (ثانوية عامة) يتوجه للجان المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيًا وورقيًا وتسليم طلب الإلتحاق للجان المختصة مرفق معه الأوراق المطلوبة وذلك في المواعيد المحددة لهم سابقًا.

6- الطالبات (قديمة جامعة مستجدة أو منقطعة مدينة)، حاصلات على تقدير امتياز فقط تتوجه للجان المختصة لمراجعة بياناتهن ورقيًا وتسليم طلب الإلتحاق للجان المختصة.

7- الطالب (قديم جامعة مستجد أو منقطع) مدينة حاصلين على تقدير ( امتياز – جيد جدًا – جيد ) يتوجه للجان المختصة لمراجعة بياناته ورقيًا وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

8- الطالب / الطالبة من الفئات الاتية :-

- قدامى جامعة قدامى مدينة من محافظة الغسكندرية (مناطق نائية) حاصلين علي تقدير (امتياز – جيد جدًا – جيد)

- مستجدات، مستجدين جامعة (ثانوية عامة) من محافظة الإسكندرية ( مناطق نائية)، التوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيًا وورقيًا وتسليم طلب الإلتحاق للجنة المختصة.

9- الطالب/ الطالبة قدامى من الفئات الآتية:

(تيرم تاسع أو حادى عشر – باقي ساعات معتمدة – سمر كورس – دور ثان – محافظات نائية أقل من جيد) يتم تسليم أوراقهم للجان المختصة لمراجعتها ورقيًا فقط ومرفق معها الطلب الإلكتروني.

10- الطالب/ الطالبة ثانوية عامة من الخارج يتوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيًا وورقيًا وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

11- الطالب/ الطالبة (قدامى) الحاصلين على (مقبول – مادة – مادتين – وقف قيد – راسب – نتيجة بعذر – حالات أخرى) يتم التقديم على الموقع الإلكترونى فقط ويتابع الطالب الموقع للتعرف على نتيجة تنسيق كل فئة، وفي حالة إعلان نتيجة القبول يتم التوجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيًا وورقيًا.

12- الطالب/ الطالبة المتقدمين بالتماسات (اجتماعية – مرضية) يتم تسليم أوراقهم للجان المختصة لمراجعتها ورقيًا فقط حتى 31/8 ومرفق معها الأوراق المطلوبة.

13- باستطاعة الطالب/ الطالبة متابعة طلب الالتحاق الإلكتروني الخاص به برقمه القومي عن طريق الدخول على رابط "الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية".

14- باستطاعة الطالب -/ الطالبة تعديل بياناته على الموقع برقمه القومي وكلمة المرور الخاصة به وذلك عن طريق الدخول على رابط " تعديل بيانات طلب الالتحاق"، مع الأخذ فى الاعتبار أنه بمجرد انتهاء فترة التسجيل لن يستطيع الطالب الدخول على هذه الخاصية، أو بعد مراجعة طلبه إلكترونيًا وقبول طلبه.

الأوراق المطلوبة:-

أولًا: فئة قديم جامعة قديم مدينة حاصلين على تقدير ( امتياز – جيد جدًا – جيد)

- صورة الإشعار الالكترونى (بعد المراجعة).

- عدد 2 صورة بطاقة رقم قومي للطالب سارية.

- عدد 2 صورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية.

- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.

وفي حالة وجود ولى أمر غير الوالد تقدم صورة من مستند يوضح السبب (شهادة وفاة – انفصال والدين .......).

ثانيًا: فئة مستجدين ثانوية عامة

- 2 صورة من بطاقة ترشيح الثانوية العامة.

- صورة الإشعار الإلكتروني (بعد المراجعة).

- عدد 2 صورة بطاقة رقم قومي للطالب سارية.

- عدد 2 صورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية.

- وفي حالة وجود ولى أمر غير الوالد تقدم صورة من مستند يوضح السبب (شهادة وفاة – انفصال والدين .......).

ثالثًا: فئة قديم جامعة (منقطع مدينة – مستجدين)

- صورة الإشعار الإلكتروني.

- عدد 2 صورة بطاقة رقم قومي للطالب سارية.

- عدد 2 صورة بطاقة رقم قومي لولى الأمر سارية.

رابعًا: فئة الالتماسات الاجتماعية والمرضية والحالات الخاصة:

التوجه للجنة المختصة لسحب طلب الالتماس وتقديمه مرفق به الأوراق المطلوبة وفقا لكل حالة في المواعيد التالية:

• الطلاب القدامى حتى الفترة 31/8/2018.

• الطلاب المستجدين خلال الفترة من 2/9/2018 إلى 13/9/2018.

الأوراق المطلوبة للالتماسات الاجتماعية والمرضية:

- صورة الرقم القومي للطالب.

- صورة الرقم القومي لولى الأمر.

- صور بطاقات أو شهادات الرقم القومي لأفراد الأسرة المعالين فقط (فى حالة الالتماسات الاجتماعية فقط).

- بحث اجتماعي من الوحدة المحلية التابع لها (في حالة الالتماس الاجتماعي فقط).

- صورة شهادة الوفاة لأحد الوالدين إن وجدت (في حالة الالتماس الاجتماعي فقط).

- بيان بدخل الأسرة (في حالة الالتماس الاجتماعى فقط).

- شهادة حيازة زراعية (في حالة الالتماس الاجتماعى فقط).

- شهادة بالحالة المرضية للطالب / الطالبة (في حالة الالتماسات المرضية فقط).

- صورة من الشهادة الصحية للطالب (في حالة الالتماسات المرضية فقط).

- ملف لحفظ الأوراق.