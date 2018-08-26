قال مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إن إطلاق البنك المركزي لمبادرة إعفاء جميع المصانع المتعثرة جاء من حرص القيادة السياسية على حل جميع القضايا المقامة ضد المواطنين بسبب تعثرهم، كما أن من أهم أهداف المبادرة هي الاستفادة من الطاقة الانتاجية المعطلة، وتقدر بنحو 6 آلاف مصنع متعثر لدخولهم مرة أخرى إلى منظومة الإنتاج، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضاف "أبو زيد" في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الدولة تريد حل تلك المشكلة نهائيًا حتى تنضم المصانع لدائرة الإنتاج وتكون قيمة مضافة للناتج القومي الإجمالي، خصوصًا في ظل تشجيع الدولة على زيادة المكون المحلي في المنتجات، لزيادة التنافسية للمنتجات الوطنية وتشجيع الصناعة المصرية، وإعطائها الميزة التنافسية فى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى الأسباب الأساسية التي أدت إلى وجود مصانع متعثرة، وأهمها الأحداث السياسية التي مرت على مصر بداية من ثورة يناير 2011، وما شهدته مصر من تعطل مؤسسات الدولة كافة وحالة الانفلات الأمني غير المسبوقة والتي أدت إلى أكبر نسبة للاختلاس في كل شيء وماتلاها من أحداث سياسية، مرورًا بفترة جماعة الإخوان الإرهابية، كل تلك الفترة كان لها تأثير مباشر وقاتل على الاقتصاد المصري ككل من انخفاض سريع في احتياطى النقد الأجنبي، وظهور مشكلة توفير العملة الصعبة التي تستخدمها المصانع فى استيراد المكونات الأجنبية التي تدخل فى تصنيع المنتجات المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة تعمل على توازن الاقتصاد المصري، فضلًا عن حرص الدولة على بذل كل الجهود في سبيل إحياء قدرة الصناعة المصرية على المنافسة من خلال زيادة نسبة المكون المصري في المنتجات مقابل المكون الأجنبي، وهذا كان له تأثير آخر على حالة الاقتصاد المصري من خلال زيادة نسبة الصادرات وانخفاض نسبة الوارادت، مؤكدًا أن تلك الخطوة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الاحتياطى النقدي بالبنك المركزي إلى أكثر من 44 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 50 مليار جنيه خلال الأسابيع المقبلة، لذلك من مصلحة الدولة دعم ومتابعة تلك المصانع المتعثرة لعودتها مرة أخرى لضخ إنتاجها داخل السوق المحلي، ومن ثم الانطلاق نحو التصدير الذي يؤمن العملة الدولارية.

وتابع أنه يجب العمل على الأسباب كافة التي كان لها أثر مباشر على تعثر المصانع، فهناك أسباب تمويلية وأخرى تؤدى إلى هذا التعثر، قائلًا: أرى أن أسباب تعثر أي مشروع صناعي أو زراعي أو سياحي يأتي في المقام الأول، هو عدم وجود تمويل كافي يسمح بإدارة المشروع واستمراريته حتى يتمكن من أن يدر عوائد من عمليات الإنتاج وكذلك غياب الكوادر القيادية والفنية والإدارية المؤهلة على توظيف هذا التمويل لتنمية المشروع، من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية وعلم تقييم المشروعات بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود رؤية تسويقية للمنتجات من خلال فريق تسويقي محترف يعمل على إبراز المنتجات والتعريف بها فى الأسواق لزيادة الطلب عليها.