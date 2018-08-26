زار طاقم الطيران الفيتنامي المرافق لرئيس جمهورية فيتنام شان داى كوانج، معابد الأقصر الفرعونية، اليوم الأحد، وذلك على هامش زيارة الرئيس لمعالم الأقصر.

وقال مؤمن سمير، المرشد السياحي المرافق لطاقم طائرة الرئيس الفيتنامي، إنهم وصلوا إلى الأقصر في تمام الساعة الثانية وعشر ظهر أمس السبت، وكان عددهم 31 فردا بينهم ثلاثة طيارين إضافة إلى المضيفين الجويين والفنيين، وأقاموا في فندق "هيلتون الأقصر".

وأضاف سمير لـ"الوطن": "وصل الوفد في تمام الساعة الرابعة عصرا إلى معبد الكرنك ثم إلى معبد الأقصر وعادوا إلى الفندق مرة أخرى، ليتحركوا فيما بعد إلى مطار الأقصر الساعة 10 صباحا إلى القاهرة".

وأوضح المرشد السياحي، أن طاقم الطائرة الرئاسية الفيتنامية كان أفراده يريدون زيارة البر الغربي وسألوا كثيرا عن توت عنخ آمون، وكانوا متشوقين لرؤية المومياوات الفرعونية، لكن المشكلة كانت في التوقيت ووعدوا بزيارة أخرى لمصر مع أسرهم.

وأكد سمير أن الفيتناميين عاشقين لتصوير المعابد والأماكن الأثرية، وعاشقين للحياة المصرية بطبيعتها البسيطة، ويقدسون الإجازات، مشيرا إلى أن أكثر سؤال وجه له أثناء الزيارة، كان عن الذي تتميز به مصر بعيدا عن الآثار، وتم التطرق في الحديث عن الأكلات المصرية الممتدة منذ عهد الفراعنة حتى الآن.