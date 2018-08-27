قال أحمد خيري المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء اهتمام الوزارة، بالموهوبين من ذوي القدرات الخاصة لتمكينهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم، تم افتتاح معرض الأعمال الفنية لكلا من الطالبين سلمى سعد، ويوسف متّى والذي أقيم بمركز الموهوبين بمدرسة الأنصاري الابتدائية بإدارة عين شمس.

وأكدت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، على اهتمام الدولة بالقدرات الخاصة وتخصيص عام 2018 لذوي الإعاقة فهم أبناء الوطن ويستحقون كل رعاية واهتمام؛ لذا تحرص الوزارة تحت قيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية بما يسهم في حسن استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة.

يذكر أن مركز موهوبين مدرسة الأنصاري يخدم إدارة عين شمس بالكامل من طلاب التعليم العام، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويعد أحد المراكز الهامة التي تقدم خدماتها طوال العام.