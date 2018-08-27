قصة بدأت منذ سنوات بعيدة عن أعين الصحافة والجماهير، أخبار تظهر كل فترة تباعًا بشأن ارتباطهما إلا أن الأمر يختفى تدريجيًا بعدم ظهور مراسم احتفال واضحة، ولكن هذه المرة اختلف الوضع وقرر الفنان محمد إمام إثارة الفضول لدى الجماهير عند نشر آية قرانية على "انسجرام" وهي: "سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ".

ورغم التكتم الشديد حول موعد الزفاف ومكانه، إلا أن "الوطن" تواصلت مع أحد مدعوي الحفل الذى كشف عن معظم تفاصيل العرس المقام غدا الثلاثاء بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن العروس "نوران طلعت" هي خطيبة محمد إمام الأولى التى انفصل عنها منذ سنوات قبل عقد قرانهما، وسيحيي الحفل الفنان عمرو دياب، ومن المقرر حضور الحفل عدد من النجوم منهم أحمد عز وتامر حسني وأحمد السقا وهند صبري وغيرهم.

وفى السطور التالية سوف نعرض أهم معلومات عن العروس نوران طلعت:

- تبلغ من العمر 29 عامًا فهي من مواليد 19 يناير 1989.

- ليس لها علاقة بالوسط الفني.

- كانت تعيش قصة حب مع الفنان محمد إمام قبل 3 سنوات، إلا أن الأمر انتهى في سرية تامة دون إبداء أي أسباب.

- تبعد عن استخدام السوشيال ميديا بشكل مكثف، وتفضل الأعمال الخيرية.