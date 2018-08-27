أعلنت محافظة الجيزة، عن أن شركة المقاولون العرب ستبدأ اعتبارًا من الساعة 12 مساء غد الثلاثاء فى أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى تغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبري 6 أكتوبر، وشارع البطل أحمد عبدالعزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبري وتسهيل الحركة المرورية، وسيتم إغلاق الكوبري جزئيا.

وأوضح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن العمل في الكوبري سيكون على مرحلتين ولمدة ثلاثة أسابيع مع ترك حارة مرورية لحركة مسير السيارات، مشيرا إلى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفتح شارع التحرير أسفل كوبري الدقي لتيسير حركة المرور.