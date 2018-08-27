كشفت مصادر حكومية لـ"الوطن" عن انتهاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من إعداد حركة المحافظين الجديدة.

ورجحت المصادر إعلانها غدًا الثلاثاء وحلف اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن التغيير سيطال من 13 إلى 15 محافظًا، بالإضافة إلى تعيين نواب للمحافظين، ونقل عدد من المحافظين الحاليين الى محافظات أخرى.

وأكدت المصادر أنه من المقرر عقد اجتماع للمحافظين مع رئيس الجمهورية عقب حلف اليمين القانونية، مشيرة إلى أنه كان من المقرر إعلان الحركة وحلف اليمين السبت الماضي إلا أنه تم إرجاء الحركة إلى الغد.