في كل موسم تصعد فرق جديدة إلى الدوري الممتاز محملة بطموحات يقاتل من أجلها، وغالبا ما تكون مبارايات تلك الفرق الصغيرة مع الكبار مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي بمثابة بطولة خاصة تسعى للفوز بها أو تحقيق نتائج جيدة تسجل في مسيرتها.

الليلة الماضية حقق نادي نجوم المستقبل الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، مفاجأة بالفوز على نادي الزمالك بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام، ليحتل نجوم المستقبل المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

ويستعرض "الوطن" مواجهات الزمالك مع الفرق الصاعدة للدوري الممتاز.

شهد موسم 2002/2001 في بطولة الدوري المصري الممتاز، أن فريق سوهاج الصاعد للدورى الممتاز للمرة الأولى فى تاريخه، بتحقيق مفاجأة كبرى بتعادله مع الزمالك ذهاب وإياب بنفس النتيجة 3/3.

كما تعادل الزمالك مع فريق بلدية المحلة الصاعد للدوري الممتاز موسم 2001/2002 ، ذهاب وإياب بنتيجة 1/1 و2/2 .

وفي موسم 2002/2003، تعادل الفارس الأبيض مع فريق إنبى ذهاب وإياب بنتيجة 1/1 وتعادل سلبي في المباراة الثانية .

موسم 2004-2005، خسر الفارس الأبيض أمام أسمنت أسيوط بهدف دون رد وتعادل معه في الدور الثاني، وخسر أمام أسمنت السويس ذهاب وإياب بنتيجتي 2/1 و1/0، وتعادل إيجابيا مع طلائع الجيش بنتيجة هدف لمثله، ليفقد 12 نقطة كاملة أمام الثلاثي الصاعد حديثاً للمسابقة.

وفي 2005-2006، تعادل الزمالك مع فريق الكروم السكندري تعادل إيجابي بنتيجة هدف لمثله.

وأيضا موسم 2006/2007، يفقد الزمالك 4 نقاط بالتعادل أمام الأوليمبي بهدف لكل منهما وتعادل بنفس النتيجة أمام بترول أسيوط.

وفي موسم 2007-2008، يخسر الزمالك 5 نقاط في مشواره، فيتعادل أمام الألومنيوم بهدفين لكل منهما، ويخسر أمام المصرية للاتصالات بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين .

وشهد موسم 2008/2009، خسر الزمالك أمام الأوليمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل سلبي أمام بترول أسيوط .

ونفس الامر فى موسم 2009/ 2010، بتعادل الزمالك أمام الجونة تعادل إيجابي بنتيجو 1/1، وأمام المنصورة تعادل سلبى بدون أهداف.

وخسر الزمالك مباراته أمام فريق مصر المقاصة فى موسم 2010-2011، بنتيجة1/0، وتعادل أمام وادي دجلة بنتيجة 1/1.

وفى موسم 2015-2016، هزيمة الزمالك أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 3/1، وتعادل بدون أهداف أمام أسوان.

وشهد الزمالك هزيمة من فريق الشرقية فى موسم 2017، بنتيجة 1/0، وأيضا سبق للزمالك تعرضه للهزيمة من فريق الشرقية موسم 1999/2000، بنتيجة 1/0.