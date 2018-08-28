قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي إنه في إطار حرص القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لكل المبدعين المتقدمين لمسابقة تصميم ميدالية تذكارية برونزية لتخليد أبطال العمليات العسكرية التى يجرى تنفيذها لمكافحة الإرهاب والتطرف، فقد تم مد فترة تلقى الأعمال لمدة شهر.

وتأتى المسابقة تقديراً لما قدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات للقضاء على الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

ويستمر تلقى الأعمال المشاركة حتى 30 سبتمبر المقبل، على أن تسلم الأعمال باليد على العنوان التالى: إدارة الشؤون المعنوية 11 شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة، على أن يضاف إلى شروط المسابقة تقديم نموذج مجسم (ماكيت) للميدالية المقدمة قطرها لا يقل عن 20 سم.

ولمزيد من المعلومات عن شروط المسابقات يرجى زيارة "الموقع الرسمى لوزارة الدفاع" على شبكة الإنترنت www.mod.gov.eg.