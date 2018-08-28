أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات، إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بناحية القبيصات مركز طهطا بسوهاج، وضبط طرفي المشاجرة وتحويل المصابين للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة بناحية القبيصات، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول"، "أحمد. خ. و"، 55 عاما، مزارع، و5 آخرين مصابين بجروح رضية بفروه الرأس، و"طرف ثان"، "محمد. أ. أ. ع"، 28 عاما، عامل، "علي. م. أ"، 45 عاما، عامل، مصابان بكدمات متفرقة بالجسم، و3 آخرين غير مصابين الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة.

ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اتهما كلا منهما الآخر بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وأضاف الأول من الطرف الأول بقيام الأول من الطرف الثاني بإلقاء بعض النيران، ما أدى لاحتراق سطح منزله المسقوف بالبوص وافلاق النخيل "تم إخماده".

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7263 جنح المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.