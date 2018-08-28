أكد المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة قاربت على الانتهاء من أعمال تنفيذ الجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والممتد من محطة "هارون" حتى "نادي الشمس" بمصر الجديدة خلال أيام، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيله تجريبيًا أول أكتوبر المقبل، موضحًا أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات مترو الأنفاق الجديدة لإستيعاب جموع المواطنين، وتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى.

وقال "توفيق"، لـ"الوطن"، إن هناك نحو 9 شركات عالمية ومحلية تشارك في أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة، بتكلفة إجمالية مليار و842 مليون جنيه مصر، بالإضافة إلى 257 مليون يورو، مؤكدًا أن تكلفة تنفيذ المشروع ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، ولا تشمل قيمة القطارات التي ستعمل مستقبلا خلال هذا المشروع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم القومية للأنفاق، أنه سيتم افتتاح المشروع وانتهاء تنفيذه من محطة "هارون" حتى "نادى الشمس"، وذلك بعدما تم تحويل محطة "النزهة" إلى محطة علوية تنفذ على كوبرى علوي في أعقاب المواد البترولية التي تم اكتشافها بالتربة خلال أعمال إنزال الحوائط الخرسانية، حيث يمتد طول الجزء بالكامل بطول 5.15 كم.