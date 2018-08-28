أصيب 10 عمال باختناق في حريق بمصنع ملابس جاهز بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينة العاشر من رمضان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحثث الجنائية يفيد بنشوف حريق بمصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية، ودفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وتبين من المعاينة الأولية التهام النيران لكمية من الإكسسوارات "زراير وخيوط"، كما أسفر الحريق عن إصابة 10 عمال باختناق.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، ان 10 عمال اصيبوا باختناق جراء الحريق، وتم تلقيهم العلاج بواسطة سيارات الإسعاف التي تم إرسالها إلى موقع الحريق.