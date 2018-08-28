يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء غدا، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة.