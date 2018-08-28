نظم قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة بالتعاون مع مركز "جرهارت" للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية ورشة عمل حول "كيفية عمل مبادرة مجتمعية في مجال ريادة الأعمال المجتمعية " استمرت خلال الفترة من 27- 28 أغسطس 2018 م بكلية طب المنصورة.

تضمن التدريب شرح لكيفية عمل مبادرة مجتمعية لحل مشكلات مجتمعية وتقديم حلول مبتكرة .

شارك بالتدريب خلال ورشة العمل المهندس مهاب على مسئول التدريب وبناء القدرات بوحدة المشاركة المدنية بمركز جرهارت بالجامعة الأمريكية, ومصطفى مخلوف استشاري التدريبات وبناء القدرات بالمركز, وقام بالتيسير ماهر عصمت استشاري تدريب حر بالمركز, المهندس محمد هريدى استشاري تدريب حر بالمركز