أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الرسوم الجمركية داخل سيارة رحلات قبل خروجها من منفذ الرسوة الجمركي.

جاء ذلك بناء على إخبارية مشتركة بإدارة منفذ الرسوة الجمركي من السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، والمقدم محمد عدس، رئيس البحث الجنائي، والنقيب محمود عبدالرؤوف، رئيس مباحث المنفذ، بوجود معلومات مفادها اعتزام السائق "م.أ.م"، قائد السيارة رقم 1515 رحلات بورسعيد، لتهريب كميات من البضائع الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعيدا عن أعين رجال الجمارك.

وتم تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم مصطفى، مدير جمرك المنفذ وفايز محمد، كبير باحثين، وأشرف إبراهيم، بالإجراءات لتفتيش الأتوبيس وعند وصول الأتوبيس للمنفذ تم تفتيشه فتبين وجود 1150 بلوزة بناتي و150 دريل بناتي والجميع ألوان وأشكال ومقاسات وموديلات مختلفة منشأ الصين و40 كيلوجراما إكسسوارات ملابس من نسج ولدائن أجنبية الصنع داخل مخزن سري مصنع بطول طبلية السيارة وكذلك داخل تجويف أجناب السيارة وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبلغت قيمة المضبوطات 83 ألف و 200 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 49 ألف و587 جنيه، وقرر جمال نصار، مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 138719 لسنة 2018، والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.