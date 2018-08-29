اتهم سكان 4 منازل بقرية جزيرة شندويل بسوهاج، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية، بالإهمال في إصلاح كسر ماسورة مياه منذ فترة، ما نتج عنه حدوث تصدعات في المنازل.

تلقى اللواء هشام اشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل بورود بلاغ من حنان.ك.ع، 36 ربة منزل – وتقيم شارع التاجي، بحدوث تصدعات بمنزلها نتيجة تسرب المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه بالشارع منذ فترة، واتهمت مسئولي الوحدة المحلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في ذلك، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب الأحمر وتلاحظ وجود تشققات وشروخ بجدران المنزل.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جزيرة شندويل وورد تقريرها يتضمن حدوث بعض التشققات والشروخ وهبوط بأرضية منزل المبلغة و3 منازل آخرين مجاورين له ملك أمال.ك.ح، 29 عاما منزل، أيمن.م.م، 38 عاما عامل، مني.ص.أ، 41 عاما حاصلة علي ليسانس دراسات إسلامية ويقيمون بذات الناحية "مأهولين بالسكان" وأضاف بالتنبيه علي أصحاب تلك المنازل بإخلائها مؤقتا لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

بسؤال مالكي المنازل عللوا ذلك نتيجة تسرب المياه أسفل المنازل واتهموا مسئولي شركة المياه والوحدة المحلية بالتسبب في ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، حُرر عن ذلك المحضر رقم 904 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.