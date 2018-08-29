أمرت نيابة مركز سوهاج بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 80 ألف جنيه من تاجر خردة يقيم بجزيرة شندويل.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل بورود بلاغ من "برهان ا" (23 عاما - تاجر خردة - يقيم بناحية نجع الكيمان) باكتشافه سرقة مبلغ مالي 80 ألف جنيه من داخل مسكنه.

وشكل فريق بحث بإشراف العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن ضبط مرتكب الواقعة "متولي .أ. م" (20 عاما - حاصل على دبلوم - يقيم بذات الناحية).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وضبط المبلغ المالي بإرشاده، وحرر عن ذلك المحضر رقم 888 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.