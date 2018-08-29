بدأت فعاليات الموسم الثقافي الصيفي لمسرح العلوم لعام 2018، اليوم، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للأطفال من سن خمس سنوات حتى 15 عاما، لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتقام أولى الفاعليات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، ويستمر الموسم الثقافي الصيفي حتى سبتمبر في محافظات "الشرقية، والغربية، والإسماعيلية، والسويس، والقاهرة"، ويستهدف نشر الثقافة العلمية والوعي والتفكير العلمي، وإعداد جيل يهتم بالعلم والتكنولوجيا، من خلال برنامج وضع خصيصا لذلك.

وذكرت الأكاديمية، في بيان، "يأتي ذلك في إطار ما تسعى إليه الأكاديمية لتبسيط المناهج للأطفال والنشء، بإعداد بعض الموضوعات العلمية المبسطة لطلبة المدارس في صورة برامج مرئية لتفسير بعض العلوم النظرية والتطبيقية وإثارة انتباه الطلاب لمتابعة المادة العلمية والتغلب على إحدى مشاكل العصر المتمثلة في عزوف الطلبة عن دراسة المواد العلمية".

وتشتمل الفاعليات عروض مسرحيات علمية، وأفلام ثلاثية الأبعاد، وورش عمل لدمج الفنون والعلوم، وعرض لاستخدامات الفيزياء في حياتنا اليومية وقوانينها بخلاف ورش عمل عن الحركة والكهرباء والتعرف علي مصطلح "الكيمياء" الذي يتردد كثيرا في حياة الأطفال.

وتشارك الأكاديمية في فاعليات المسرح مع دار نهضة مصر للطباعة والنشر ومكتبات مصر العامة ومحاضرين من الفائزين في مسابقات fame lab على مدار السنوات السابقة، وتوزع في نهاية اليوم هدايا رمزية مقدمة من الأكاديمية لرواد المكتبة تشمل مجلة العلم ومجلة نور.